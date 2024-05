Egyetlen videó, amely megmutatja, miért is olyan félelmetesek az orosz UMPK bombák

Az amerikai JDAM mintájára Oroszország is elkezdte felszerelni régi nem irányított légibombáit szárnyakkal és GPS-alapú navigációs rendszerekkel. A kiegészítő modul után gyakran csak „UMPK” névvel illetett bombák jelentős pusztítást képesek okozni és nagyon pontosan, ez látszik egy nemrég közzétett drónfelvételből is.

Az oroszok a harkivi Lipci térségét szórták meg UMPK bombákkal, jól látható rajta a robbanás mellett a hatalmas lökéshullám is.

Video of four accurate Russian UMPK glide bombs hitting a Ukrainian position in a tree line near Liptsi. Butusov says the Ukrainian soldiers then withstood a Russian assault supported by UAVs dropping grenades. https://t.co/vRnvw6t2Og