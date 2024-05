Figyelmeztetnek a szakértők: kész a kínai haditerv, egyszerűen bekebeleznék a világ egyik legfontosabb technológiai központját

Kína arra készülhet, hogy 2028-ban – akár erőszak alkalmazásával is – belekényszerítse Laj Csing-tö tajvani elnököt, hogy aláírjon egy annexiós vagy egy békeszerződési dokumentumot Pekinggel. Az amerikai Institute for the Study of War májusban arról írt, hogy Kína a tajvani államfő hivatali ideje alatt évről évre növelheti a nyomást, mégpedig azzal, hogy összehangolt katonai akciókat hajtanak végre a sziget körül, kifárasztva ezzel a védelmi erőket. A folyamatosan emelkedő intenzitású gyakorlatokat állandó kibertámadásokkal és információs kampányokkal támasztanák alá, amely a lakosságot merítené ki.

Az események hatására a Tajvant vezető politikusok arra kényszerülnének, hogy megállapodjanak Pekinggel.

Az elképzelés ellentmond azoknak a korábbi jelentéseknek, amelyeket az amerikai admirálisok állítottak: ők 2027-re nagyszabású inváziót jósoltak Tajvan ellen. Egy ilyen döntés azonban nagyon sok buktatót tartogat magában:

Hatalmas logisztikai kihívás elé állítaná Pekinget. Rengeteg fegyvert kellene átjuttatniuk a több mint 100 kilométer széles Tajvani-szoroson, amelyek eközben végig ki lennének téve a tajvani támadásoknak. A keleti nagyhatalomnak rengeteg katonát kell eljuttatnia a szigetre annak elfoglalásához, az ő partraszállásuk is egy rendkívül veszélyes és lassú akció lehet a védművek miatt. Egy ekkora invázióhoz ráadásul hónapokon, sőt, akár éveken keresztül kell felhalmozni a fegyvereket és a különböző harcjárműveket, ezt viszont szinte lehetetlen feltűnésmentesen kivitelzeni. Az Egyesült Államok hírszerzése vélhetően előre figyelmeztetné a sziget szolgálatait, így a tajvani védelmi erők előzetes csapásokkal tudnának készülni.

Az sem játszik a kínaiak kezére, hogy az elmúlt évben megszaporodtak azok a jelentések, amelyek a haderő állapotáról festettek lesújtó képet. Több területen jelentős átalakításra volt szükség, jellemzően a párthoz lojális emberek jutottak szerephez a fegyveres testület új vezetőiként.

A harmadik szempont, hogy a dél-kelet-kínai partvidéki időjárás nem kedvez a nagyszabású hadmozdulatoknak, mivel a monszunidőszaknak köszönhetően csak néhány hónap állna a kínai katonák rendelkezésére végrehajtani a támadást.

Várhatóan rendkívüli költségekkel járna az invázió, amely megroppantaná a Kínai Kommunista Párt népszerűségét, mivel jelentős rétegek szegényedhetnek el.

Tajvan 1949 óta kvázi függetlenül működik Kínától, akkor a polgárháborúban vesztes nacionalista erők menekültek a szigetre.

Az elmúlt évtizedekben Tajpej lett a világ félvezető- és chipgyártásának egyik legfontosabb központja, amely a modern eszközök gyártásához nélkülözhetetlen.

Hszi Csin-ping kínai elnök az elmúlt években fokozta a nyomást a tajvani vezetésen, amellyel az évtizedek óta tartó vitát szeretné Kína egyértelmű győzelmével lezárni. A demokratikus berendezkedésű sziget ennek ellenáll, és egyre szorosabb kapcsolatot épít ki az Egyesült Államokkal, amely támogatásáról biztosította Tajvant.

