Lecsapott Ukrajna félelmetes ATACMS-rendszere: lángokban áll a luhanszki reptér

Ukrajna tegnap este ATACMS harcászati ballisztikus rakétákat lőtt ki a luhanszki reptérre, az okozott kárról vélhetően csak pár nap múlva lesz hiteles információ, amikor megjelentek az első műholdfelvételek.

Annyit már biztosan tudni, hogy a nagy hatótávolságú fegyverek lángra lobbantották a luhanszki repteret, a tűz pedig átterjedt a reptér melletti bozótosra is.

Footage reportedly showing the fiery aftermath of this evening's Ukrainian ATACMS strike on Luhansk Airfield. At least one major brush fire was ignited after the attack. pic.twitter.com/LOUOWrwhtz