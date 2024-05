Egyik napról a másikra felsorakozott a kínai hadsereg – Nyakunkon a következő nagy háború?

Május 20-án hétfőn beiktatták hivatalába Laj Csing-tö tajvani elnököt, amely a várakozásoknak megfelelően nem telt el feszültség nélkül. Ahogy arra számítani lehetett, a politikus a határozott üzeneteket fogalmazott meg a nagy rivális, Peking felé, mintegy jelezve, hogy milyen hangulatra lehet számítani a két kormány kapcsolatában az elkövetkező években. Ebben nem volt semmi meglepetés, a Tajvan önállósága mellett érvelő Demokratikus Progresszív Párt (DPP) – akkor még csak – jelöltje már a kampány során is élesen kikelt Peking ellen. Néhány napig úgy tűnt, hogy a Laj és a pekingi vezetés megmarad a diplomáciai üzengetések szintjén, annak ellenére is, hogy a sziget új elnöke a korábbiaknál valamelyest engedékenyebb hangnemet ütött meg a keleti nagyhatalommal kapcsolatban. A fő üzenet azonban nem változott, ebben arra szólította fel a Kínai Népköztársaságot, hogy ismerje el a Kínai Köztársaság létezését.

Három nappal a Laj elnöki beiktatási ceremóniát követően aztán hirtelen megváltozott az addigI viszonylagos nyugalom: Peking azonnali hadgyakorlatot jelentett be.

Kínai Népi Felszabadító Hadsereg (People’s Liberation Army – PLA) közlése szerint reggeli 7:45-kor kezdődnek a manőverek. A helyszínválasztás félreérthetetlen volt, Tajvant körülvették a kínai alakulatok északi, keleti és déli részén, valamint a Tajvan-szorosban. A szintén Tajpej ellenőrzése alatt álló kisebb szigetek közelében is feszült volt a helyzet, azokat is megközelítették a PLA egységei. A tajvani védelmi minisztérium az események hatására egy közleményt adott ki, amelyben „irracionális provokációnak” nevezik az esetet, amely „aláássa a regionális békét”.

️The Patriot air defense system deployed by the Taiwan Army against China was displayed. pic.twitter.com/fighDd8yBG