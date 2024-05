Elkapták a világ egyik legveszélyesebb hackerét

Az amerikai igazságügyi minisztérium leállított egy globális rosszindulatú szoftverhálózatot, amely egyebek mellett 5,9 milliárd dollárnyi Covid-szegély eltulajdonításáért is felelős. A hálózatot JunHe Vang kínai állampolgár működtette, 65 év börtönbüntetés is várhat rá - írta a CNBC . .

Az Igazságügyi Minisztérium (DOJ) most jelentette be, hogy sikerült egy globális hackerhálózatot felszámolniuk, amely felelőssé tehető mintegy 5,9 milliárd dollár értékű Covid-segély ellopásáért. Emellett számos más, illegális tevékenységet is végeztek.

A hálózat mögött álló személyt, a 35 éves JunHe Vang kínai állampolgárt letartóztatták, hackertevékenység folytatása miatt 65 év börtönbüntetést kaphat.

A férfi egy botnet segítségével végezte illegális tevékenységét. A botnet egy olyan hálózat, amely összekapcsolja az internetre csatlakoztatott, rosszindulatú szoftverrel fertőzött eszközöket - például számítógépeket vagy okostelefonokat. Ezeket az eszközöket távolról, összehangoltan irányíthatják a bűnözők, hogy különféle kibertámadásokat indítsanak velük.

valószínűleg volt a világ eddigi legnagyobb botnetje

- mondta el Christopher Wray, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) igazgatója.

A DOJ szerint Vang 2014 és 2022 között működtette ezt a botnetet "911 S5" néven. Világszerte nagyjából 150 szerverről indult ki és több mint 19 millió IP-címet tört fel közel 200 országban. Becslések szerint Vang botnetje révén mintegy 560 000 hamis munkanélküli biztosítási kérelmet nyújtottak be Amerikában, ezzel összesen 5,9 milliárd dollár értékben sikkasztva el Covidsegély-forrásokat.

Címlapkép forrása: Shutterstock