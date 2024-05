Fájó veszteség érte az Egyesült Államokat: lezuhant a világ legmodernebb vadászbombázója

A világ jelenlegi legmodernebb vadászgépeként ismert amerikai fejlesztésű F-35-ös kedd este zuhant le az új-mexikói Albuquerque International Sunport közelében, amely az állam legfontosabb nemzetközi repülőterének számít. A híradások szerint a pilóta katapultálni tudott, így túlélte a balesetet, bár súlyos sérüléseket szenvedett. Az Új-Mexikói Egyetemi Kórházba szállították, eszméleténél van, a Kirtland légibázis jelentése szerint az állapota stabil. A kiérkező mentőszolgálatok megvizsgáltak két, a zuhanás pillanatában a közelben tartózkodó civilt, de végül egyiküket sem kellett kórházba szállítani.

Additional video footage has been released of the crashed American F-35 in Albuquerque, New Mexico. The pilot is reportedly in critical condition. The cause of the crash has not yet been determined. pic.twitter.com/obXy8KppEB