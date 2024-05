Kinyílhat Ukrajna szeme: csúcsmodern felderítőgépeket kap Kijev, ezekkel könnyedén követhetik az oroszok lépéseit

Stockholm a háború kezdete óta az egyik legszorosabb partnere Kijevnek, korábban is milliárd dolláros nagyságrendben küldött segélyeket a háború sújtotta országba. Május 29-én azonban az eddigieknél is nagyobb és érdekesebb szállítmányról döntöttek a svéd fővárosban: átadnak az ukránoknak két Saab AB ASC-890 típusú, Erieye radarral felszerelt repülőgépet.

A különleges járművek egyszerre alkalmasak drónok, rakéták és repülőgépek, valamint tengeri célpontok felderítésére

– mondta Pal Johnson, Svédország védelmi minisztere a bejelentést követően. A megfigyelőgépeket az F-16-osokkal együtt fogják bevetni, amelyeket az 2024 nyarától folyamatosan fognak szállítani a NATO tagállamai. Az Erieye hatékony megfigyelési területe több mint 500 000 négyzetkilométer, és a Saab szerint segít a vadászgépek, lebegő helikopterek és cirkálórakéták felderítésében és követésében.

In a surprise statement moments ago, the Swedish government confirmed that it will supply Ukraine with a pair of Saab 340 early warning and control (AEW&C) aircraft (ASC 890).The delivery timeline is unknown, but will be a massive capability boost for the Ukrainian Air Force. pic.twitter.com/SEzObw6gWx