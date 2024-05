Megfenyegette Putyin az NATO-t: nagyon súlyos következményekre számíthatnak, ha átlépik a vörös vonalat

A NATO tagállamai arról értekeznek, hogy megengedhetik Kijevnek a nyugati fegyverek bevetését oroszországi célpontok ellen. Az ügyben most Vlagyimir Putyin orosz elnök is megszólalt – írja a Kyiv Post.

Kedden este az orosz államfő kijelentette, hogy

„nagyon súlyos következményekkel” járhat, ha a NATO megengedi Ukrajnának, hogy oroszországi célpontok ellen vessék be a modern nyugati fegyvereket.

Korábban Emmanuel Macron francia elnök arról értekezett, hogy „semlegesíteni” kell azokat a bázisokat, ahonnan az oroszok rakétákat indítanak ukrajnai célpontok ellen. A lépésre már korábban azt mondta Moszkva, hogy egyértelműen „vörös vonalat” jelentene a háborúban. A figyelmeztetés ellenére már Jens Stoltenberg NATO-főtitkár is hajlik arra, hogy feloldják a tiltást.

Európában, különösen a kis országokban, tisztában kell lenniük azzal, hogy mivel játszanak

– mondta Putyin, majd fenyegetően hozzátette, hogy a kontinensen több terület is sűrűn lakott. Szerinte ezeket a tényeket is figyelembe kellene venniük mielőtt azon gondolkodnak, hogy Oroszország területe elleni támadásokat támogassanak. Hozzátette, hogy hiába az ukránok hajtják végre magát a támadást, a felelősség a nyugatiakat terheli.

Az orosz elnök szerint már vannak nyugati kiképzők a kelet-európai országban, ám ők titokban zsoldostevékenységet végeznek. Elmondta, hogy a nyugati fegyveresek bármilyen hivatalos megjelenése eszkalációt jelentene és egy újabb lépést az európai és a globális konfliktus felé. Putyin nem finomkodott:

Azt fogjuk tenni, amit szükségesnek tartunk, függetlenül attól, hogy ki tartózkodik Ukrajna területén

– mondta.

A kiképzők küldése továbbra is megosztja az európai országokat, egyesek támogatják, míg mások határozottan elleneznek egy ilyen lépést. Az Egyesült Államok is osztja ezt az álláspontot John Kirby, a Nemzetbiztonsági Tanács szóvivője szerint, tehát a nyugati nagyhatalom nem engedélyezné a fegyverei bevetését oroszországi célpontok ellen. Németország is egyetért ebben.

