Amerikai vadászgépek fogják nyáron bombázni Oroszországot? - Úgy tűnik, egyáltalán nem elrugaszkodott az elképzelés

Az F-16 Fighting Falcon egy amerikai gyártmányú, többfeladatú vadászrepülőgép, amely már évtizedek óta az egyik legmegbízhatóbb és legelterjedtebb típus a világ légierőinél.

Rasmussen nyilatkozata szerint ez a döntés nem váratlan fordulat. A dán parlament külügyi bizottságával folytatott megbeszélések során már korábban is tisztázódott, hogy az F-16-os vadászgépek átadása magában foglalja annak lehetőségét is, hogy Ukrajna ezeket az agresszor területén lévő katonai célpontok ellen is beveti.

A dán bejelentést megelőzően Alexander De Croo belga miniszterelnök már jelezte, hogy Ukrajna belátása szerint használhatja az ország által adományozott F-16-os vadászgépeket.

Az Evening Standard információi szerint Ukrajna "heteken belül" megkapja az első F-16-os vadászgépeket.

