Ukrajna átléphette a vörös vonalat, orosz katonák százezrei érkezhetnek hamarosan a frontra – Híreink az ukrajnai háborúról csütörtökön

Ukrajna az elmúlt hetekben több kimagaslóan fontos orosz radarállomásra is csapást mért, ez pedig éppen a legfontosabb szövetségesüknél, az Egyesült Államoknál okozott feszültséget – írja a The Washington Post. Rusztem Umerov, az ukrán védelmi miniszter kedden adott interjút a Reutersnek, amelyben számos témát érintett. Beszélt az érkező F-16-os vadászgépekről, a frontvonal állásáról, valamint az oroszok várható lépéseiről is. Elmondta, hogy Moszkva várhatóan 2-300 ezer új katonát küld majd Ukrajna ellen. Cikkünk folyamatosan frissül.