Friss térkép érkezett: így áll most Putyin háborúja

A térkép sötétpirossal jelzi a 2022. február 24-e előtt elfoglalt területeket, világospirossal a teljeskörű háború megindulása utáni területfoglalásokat.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine 31 May 2024.Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/o4WH85VVpZ