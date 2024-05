Megpróbált ráijeszteni a világra Észak-Korea, de ciki dolog történt

Látványos erődemonstrációt tartott Észak-Korea az egyik legmodernebb, nagy hatótávolságú rakétarendszerével, a KN-25-össel. Hivatalosan egy nagy kaliberű rakéta-sorozatvetőként emlegetik az eszközt, valójában azonban inkább egy harcászati ballisztikus rakétarendszerre hasonlít; olyasmi, mint az amerikai ATACMS-rendszer, vagy az orosz Tornádó-Sz. A fegyverrendszer hatótávolsága papíron 380 kilométer, elvileg GPS-alapú célkereső rendszerrel is felszerelték. A fegyvertípust 2019-ben állították hadrendbe.

Bár kétségkívül látványos a bemutató, nagyon úgy fest, hogy több rakéta már indítás után letér a kijelölt röppályáról, a snitt rögtön ezután jön.

North Korea launched a barrage of 18 KN-25 missiles.It appears that the video cuts out right as half of them start veering off course.KN-25 is a SRBM with a demonstrated range of 380 km, officially described as a pic.twitter.com/3LK44iWslr