Orbán Viktor reagált a Donald Trump ellen hozott ítéletre

Donald Trump elnököt becsületes embernek ismertem meg. Elnökként mindig Amerikát helyezte előtérbe, tiszteletet vívott ki magának a világban, és ezt a tiszteletet a béke építésére használta fel. Hadd döntsenek az emberek novemberben! Folytassa a harcot, elnök úr!

– írta Orbán Viktor angol nyelvű üzenetében.

Ive known President to be a man of honour. As President, he always put America first, he commanded respect around the world and used this respect to build peace. Let the people make their verdict this November! Keep on fighting, Mr. President! @realDonaldTrump