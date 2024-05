Ősellensége is reagált a Donald Trump elleni ítéletre

A Huff Post idézi Hillary Clintont, amint tegnap esti jótékonysági eseményen mondott beszéde előtt utalt a korábbi riválisával szemben hozott bűnös ítéletre.

Történt ma valami?

- kezdte Clinton, aki az üdvrivalgásban kitörő közönséget elégedett mosollyal konstatálta. Clinton, aki 2016-ban több szavazatot nyerve maradt alul Donald Trumppal szemben az elnöki versenyben, bővebben nem reagált az ítéletre.

Hillary Clinton reacts to Donald Trumps guilty verdict:Anything going on today? pic.twitter.com/szgjUPNjwH