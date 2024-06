Az erőszak elszabadul, a jogállam leépül: bárhogy is, történelmi választás készül az Egyesült Államok szomszédjában

Szabó Ákos 2024. június 01. 13:05

Változás vagy folytatás? Ez az elsőszámú kérdés Mexikó most hétvégén esedékes monumentális választása során. A latin-amerikai ország közel 100 millió választókorú polgára egyszerre fog elnökre, törvényhozókra, valamint állami és helyi képviselőkre voksolni. A hivatali idejében korlátolt, populista retorikája miatt olykor Trumphoz hasonlított baloldali elnököt, Andrés Manuel López Obradort nagy eséllyel szövetségese, Claudia Sheinbaum válthatja. Az ellenzék őt jórészt elődje teljesítményével, vagy annak hiányával támadta: a rászorulók örömére a szociális kiadások az egekbe szögtek, de Mexikót továbbra is a kartellek fojtogatják, miközben a kormány a demokratikus korlátokat feszegeti. Mindazonáltal egy dolgot már most kijelenthetünk: mivel Sheinbaum mellett a másik esélyes is nő, történelme során először női elnöke lesz Mexikónak.