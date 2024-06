Megkezdte Oroszország támadását az ukrán hadsereg: tűz alá került Kurszk

Ukrajna nyugati támogatói a múlt héten szinte teljesen feloldották a nyugati fegyverek Oroszország nemzetközileg elismert területei ellen kiszabott korlátozásokat, úgy néz ki, Kijev el is kezdte a fokozott nyomásgyakorlást a határ menti régiókon. A nyugati és kijevi racionálé az: Ukrajna önvédelemből cselekszik, a háborút pedig Oroszország kezdte, ezért legitim katonai célpontokat lehet támadni a határ túloldalán.

Az alábbi videó a határ menti Kurszk régióban készült: az látható rajta, hogy az ukrán hadsereg drónjai egy orosz katonai konvojra támadnak. A páncélzattal nem rendelkező teherautókból álló konvoj láthatólag súlyos károkat szenved, a személyzet megpróbál szétszóródni, de az ukrán drónok egyenként vadásszák le a teherautókat.

The video of the destruction of the Russian military convoy in Kursk region, near Ukrainian border. Part of the convoy was able to disperse and hide in the surrounding area after the first strikes, but it was also found and destroyed.Joint work of the 53rd Brigade of Ukraine, https://t.co/XI4aAAKWgJ