Meglépte Ukrajna az elképzelhetetlent: amerikai fegyverekkel tarolták le Oroszország légvédelmét

Kijev szinte mindegyik nyugati szövetségese engedélyezte az ország számára azt, hogy - területi korlátozásokkal ugyan, de – támadhassa Oroszország nemzetközileg elismert területeit. Ukrajna következő lépése pedig nem is váratott sokáig magára: elsőként drónokkal mért csapást egy Kurszk régióban található konvojra, most pedig Belgorod területén bombázott le egy Sz-400-as légvédelmi rakétarendszert.

A közösségi médiába felkerült felvételek szerint a rakétarendszer parancsnoki Járműve, és két indítóegysége is megsemmisült a támadásban.



Belgorod Oblast, Russia, Ukrainian forces successfully hit a Russian S-300/400 battery in a HIMARS strike, destroying at least two TELs and a command post. pic.twitter.com/3W2uwiAdnC