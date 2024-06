Elismerte Oroszország: megfogták az ukránok a harkivi támadást, falba ütközött az offenzíva

Gancsev egész pontosan úgy fogalmazott, hogy „lelassult” az orosz offenzíva Harkivben, aztán hozzátette: „beásták magukat” az orosz fegyveres erők és „megfelelő állásokat” vettek fel, hogy az ukrán haderő ne tudjon ellentámadni.

Gancsev szerint azért állt meg az orosz haderő, mert az ukrán fegyveres erők jelentős mennyiségű tartalékot irányították át a régióba.

Weekly Ukraine summary:Heavy fighting continues in northern Kharkiv Oblast as continues offensive operations here. has pushed back towards the outskirts of Vovchansk. Areas in the City assessed to be under control, north of the Vovcha River, have been expanded. pic.twitter.com/5xqe6dCuHE