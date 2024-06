Sosem látott ukrán harcjármű-temetőről jött felvétel: halomban állnak a kilőtt amerikai páncélosok

Az alábbi képsorokat drónnal készítették, a felvétel pontos helyszíne ismeretlen. Egy harcjármű-temető látható rajta, melyben kizárólag nagyon súlyosan sérült, amerikai gyártmányú International MaxxPro MRAP járművek láthatók. Úgy látszik, a járművek többsége aknára futott vagy tüzérségi tüzet kapott: a motortér, kerekek sérültek. Néhány járművön közelről leadott kézifegyver-lövések is láthatók, így feltételezhető, hogy a gépek egy része a tavaly nyári ukrán ellentámadásban is részt vett.

A cemetery of dozens of destroyed American M1124 MaxxPro armored fighting vehicles of Ukrainian Army, evacuated to the rear. pic.twitter.com/OoWa02dO7i