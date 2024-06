Trump dörzsölheti a markát: jó hír érkezett az egyik legsúlyosabb bírósági ügyéről

Október 4-re tűzte ki az tárgyalás előzetes időpontját a Georgia állambeli fellebbviteli bíróság, amely során a felek a szóbeli érveiket fogják előadni a testület előtt. Ezáltal közel teljes bizonyossággal állítható, hogy Donald Trump volt amerikai elnök ezen büntetőpere nem fog lezárulni a novemberi választások előtt.

Trumpot a választási eredmény megváltoztatására tett kísérlete miatt fogták perbe az államban, bűnszövetségben elkövetett zsarolás miatt. Az ügy egyik bő bizonyítéka emlékezetes lehet: egy kiszivárgott telefonbeszélgetés során ugyanis a volt elnök arra kérte Georgia vezető választási tisztviselőjét, hogy "találjon neki 11780 szavazatot."

Az exelnök jelenleg 10 vádpontban áll vád alatt, ezáltal többéves letöltendő börtönbüntetés is várhat rá, ha elítélik.



Februárban azonban Trump egyik társa a vádak megsemmisítését, illetve az azokat képviselő kerületi ügyész, Fani Willis felmentését kezdeményezte, miután kiderült, hogy Willis az általa megbízott Nathan Wade különleges ügyésszel szerelmi viszonyt ápolt, amiből állítólag pénzügyi haszna származott.

A georgiai bíró márciusban végül úgy határozott a kérdésben, hogy

TRUMP KÉPVISELŐI NEM TUDTÁK BIZONYÍTANI, HOGY FANI WILLIS beosztottjával folytatott ROMANTIKUS KAPCSOLATA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGET OKOZOTT VOLNA.

Azaz a bíró nem távolította el Willist, ugyanakkor nem kímélte a múltbéli magatartását:

"hatalmas ítélőképességbeli mulasztást"

vélt felfedezni, ami a "tisztességtelenség súlyos látszatát" keltette az ügyészségnél.

A kérdést viszont nem tehettük félre, ugyanis Trump védői fellebbeztek a bíró ügyészt érintő döntése miatt,

ennek az első szóbeli meghallgatását tűzték most ki előzetesen októberre.

Mint arról beszámoltunk, egy New York-i büntetőbíróság múlt héten 34 vádpontban bűnösnek mondta ki a republikánust zászlóvivőt üzleti iratok meghamisítása miatt, ami ellen fellebbezést fog benyújtani. Ebben az ügyben Trump büntetésének kihirdetése július 11-én lesz. A New York-i és georgiai állami büntetőeljárások mellett azonban két szövetségi ügy is folyamatban van a volt elnök ellen:

a szövetségi ügyészség a 2021. január 6-i Capitolium elleni ostrommal összefüggésben emelt vádat ellene , amiért nyomást gyakorolt a választási tisztviselőkre az eredmények megváltoztatása érdekében, hazugságokat terjesztett választási csalásról, és megpróbálta kihasználni a Capitolium ostromát, hogy hatalmon maradjon és késleltesse a demokrata ellenfele, Joe Biden győzelmének hitelesítését. Ez az ügy akkor folytatódhat, amikor a Legfelsőbb Bíróság – akár heteken belül – határoz Trump mentelmi jogról szóló érveinek jogi megalapozottságáról.

, amiért nyomást gyakorolt a választási tisztviselőkre az eredmények megváltoztatása érdekében, hazugságokat terjesztett választási csalásról, és megpróbálta kihasználni a Capitolium ostromát, hogy hatalmon maradjon és késleltesse a demokrata ellenfele, győzelmének hitelesítését. Ezen túl Floridában többek közt titkosított anyagok és nemzetbiztonsági információk szándékos megőrzése és az igazságszolgáltatás akadályozására irányuló összeesküvés miatt emeltek szövetségi vádat a republikánus politikussal szemben. Az érintett bíróság nem igazán siet, Trump több kérvénye is döntésre vár még.

Címlapkép: Trump-párti szimpatizánsok megrohamozzák az amerikai Capitoliumot egy Donald Trump elnök által tartott gyűlést követően 2021. január 6-án Washingtonban. Címlapkép forrása: Getty Images