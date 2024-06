Videó: tankkal próbáltak átugratni egy patak fölött az oroszok, az eredmény várható volt

Nem tudni, a frontvonal pontosan mely szakaszán készült az alábbi videó és az sem teljesen világos, hogy pontosan mit látunk rajta.

Amit tudni lehet az, hogy egy orosz harcjármű – valószínűleg egy harckocsi – nagy sebességgel megpróbál átkelni egy olyan hídon, melyet világosan lerombolt az ukrán hadsereg. Az eredmény borítékolható: a harckocsi orral belecsapódik a patak túlpartján lévő emelkedőbe és nem is tud tovább haladni.

Az, hogy az oroszok látják-e, hogy a híd megsemmisült, nem világos. A harckocsi vezetőállásából, különösen harctéri körülmények közt, ellenséges tűz alatt, nehéz kilátni. A híd előtt pedig láthatóan egy kisebb bukkanó van.

Russian soldiers try to jump their tank over a destroyed bridge.