Bemutatkozott az oroszok új csúcsfegyvere - Ez lehet a háború egyik legkegyetlenebb eszköze

A TOSZ rakéta-sorozatvető (orosz szakzsargon szerint "nehéz lángszóró") széria már az orosz-ukrán háború előtt komoly hírnévre tett szert, mivel az önjáró fegyverek képesek termobárikus robbanófejjel ellátott rakéták kilövésére.

A termobárikus, vagy aeroszol fegyverek lényege az, hogy a célpontra ledobott, vagy kilőtt bomba, vagy rakéta először gyúlékony anyagokat juttat a levegőbe, majd egy másodlagos töltet ezeket lobbantja lángra. A robbanás lökéshulláma, majd az elégett oxigén okozta nyomáscsökkenés ellen csak légmentesen zárt bunkerek nyújthatnak védelmet.

First pictures of Russias newest thermobaric rocket launcher were revealed today. The TOS-3, also known as the Dragon, is the latest iteration of Russias systems, building on the capabilities of its predecessors, the TOS-1A and TOS-2. The TOS-3 is designed to utilize pic.twitter.com/dip9SVnpvN