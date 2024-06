Exodusra kényszerül az orosz haditengerészet, meglepő mozgolódás indult Ukrajna partjainál

A június 5-én készült felvételek az orosz Fekete-tengeri Flotta hajóinak lehetséges „exodusára” utalnak az Oroszország déli Krasznodari régiójában található bázisról. Oroszország korábban a megszállt krími Szevasztopol várost használta elsődleges fekete-tengeri bázisaként. A folyamatos ukrán rakéta- és dróncsapások, valamint a jelentős veszteségek azonban arra kényszerítették Moszkvát, hogy számos eszközét a Fekete-tengeren keletebbre helyezze át, többek között a novorosszijszki bázisára – írja a Newsweek.

A nyugati hírszerzések értékelése szerint Oroszország korlátozta tevékenységét a Fekete-tenger északnyugati részén, ahol Ukrajna könnyebben támadhatja flottáját.

BSF: NOVOROSSIYSK0.5m from 5 June 2024. Appears to have been a bit of an exodus from NovorossiyskGONE - 2x Pr. 22160 | 2x Pr. 21631 | 2x KILO | Alexandrit | 2x Natya | Ivan Gren | All Ropuchas | AlligatorWhat's Ivan up to? pic.twitter.com/ymFnAlnLOD