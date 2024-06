Egyre valószínűbb, hogy igaz a hír: példátlan csapás érhette a legendás Vaskupola-rendszert

Tegnap jelentette be a Hezbollah, hogy egy páncéltörő rakétával telibe találták az izraeli Vaskupola légvédelmi rakétarendszer egyik indítóját, erről itt írtunk:

Ma újabb fotó jött, melyen a sérült indító látható, vagy valami, ami annak látszik. A felvétel alapján úgy néz ki, az eszköz közepét találta el a rakéta, a kár nem tűnik javíthatónak.

Izrael barátai szerint nem egy valódi Vaskupola-indító látható a fotón, csupán egy jól megmunkált csali. A Hezbollah szimpatizánsai szerint viszont egy valódi Vaskupola-indítót sikerült eltalálnia a libanoni terrorszervezetnek.

Független, megbízható szakértők még nem kommentálták a fényképet.

