Nagy hibát követett el az orosz haderő, Ukrajna ATACMS rakétákkal torolta meg

Orosz jelentések szerint összeomlott egy négyemeletes lakóház lépcsőháza Luhanszkban pénteken egy ukrán rakétacsapás nyomán, amelynek következtében a helyi hatóságok szerint legkevesebb hárman életüket vesztették, 22-en megsebesültek, és többen a romok alatt rekedtek.

A városban a támadásnak összesen 35 sebesültje volt, köztük három gyerek. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy az ukrán hadsereg öt amerikai ATACMS rakétát lőtt ki a városra, ezekből négyet a légvédelem lelőtt. A megmaradt rakéta két többemeletes lakóházban okozott pusztítást. Károk keletkeztek még két iskolában, három óvodában és az egyetem egyik épületében is.

Az orosz jelentések ugyanakkor azt nem teszik hozzá, hogy az ottani komplexumot a jelentések szerint az orosz hadsereg elemei laktanyaként és fegyverraktárként használták. Erre 2014-től kezdve egészen 2021 októberéig vannak bizonyítékok, mind műholdfelvételek formájában, mind pedig harckocsik előtt pózoló katonák által közzétett fényképekben.

