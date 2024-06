Olyan támogatást kap Ukrajna, amiről álmodni sem mert: százával érkezik a világ egyik legjobb páncélosa Kijevnek

Hollandia nemrégiben úgy döntött, csatlakozik Svédország és Dánia azon projektjéhez, amelynek célja az ukrán haderő felszerelése CV90-es gyalogsági harcjárművekkel - számolt be róla a holland RTL

A holland védelmi minisztérium szóvivője bejelentette, hogy a projekt által kitűzött 230 darab páncélozott járműből 180 darabot Hollandiában fognak gyártani. A gyártáshoz Hollandia és Dánia közösen 400 millió euróval járul hozzá, de a projekt teljes költsége nem ismert.

A leköszönő holland védelmi miniszter, Kajsa Ollongren optimistán nyilatkozott a projektről, és a szállítási határidőkről.

A gyártás egy meglévő holland vállalat meglévő tevékenysége

– mondta Ollongren, utalva arra, hogy a gyártási kapacitások már rendelkezésre állnak.

Ezzel a mennyiséggel a svéd páncélos lesz a második legnagyobb számban átadott nyugati gyalogsági harcjármű, az amerikai M2 Bradley-k után.

A CV90 széria a világ egyik legmegbízhatóbb gyalogsági harcjárművének számít. A svéd páncélos Afganisztánban számos alkalommal került bevetésre, ahol kitűnően szerepeltek. Svédország korábban 50 darabot ajánlott fel Kijevnek legmodernebb variánsából, a C verzióból, ebből eddig 6 darabot veszítettek el az ukrán fegyveres erők a harcok során

A harcjárművek építése mellett a védelmi tárca pénteken egy másik tervcsomagot is bemutatott, amely a holland felszerelésgyártás fokozását célozza. Ennek részét képezik a Patriot légvédelmi rendszerekhez szükséges rakéták németországi gyártása holland segítséggel, valamint az is, hogy Hollandia 54 millió eurót fektet be saját használatú drónok kifejlesztésébe.

Az ukrajnai háborúban látjuk, mennyire fontossá váltak a drónok

- fogalmazott Ollongren. Ezen kívül 25 millió eurót fordítanak a védelmi piacon megjelenő startupok felkarolására.

Címlapkép forrása: © 2024 SOPA Images via Getty Images