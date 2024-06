Szétszedték az oroszok Ukrajna egyik legjobb fegyverét – Furcsa dolgot találtak benne

Az ukrán Baba Yaga drón valódi neve Vámpír, az említett becenevet az orosz katonák aggatták rá, félelemből. Azért kapott különleges státuszt ez a fegyver az orosz hadseregben, mert sokáig komoly károkat okozott a kifejezetten éjjeli vadászatra specializált, jelentős mennyiségű robbanószer hordozására képes pilóta nélküli repülőgép.

Az orosz hadsereg azonban néhány hónappal ezelőtt elkezdte hatékonyan zavarni a Baba Yaga drónokat elektronikus harcászati eszközökkel, így a gépek támadóképessége is csökkent. Sok olyan kép került fel a világhálóra, melyen orosz katonák sértetlenül földre kényszerített Baba Yaga drónokkal pózolnak.

Úgy néz ki, az ukránok erre is fejlesztettek egy ellenintézkedést. Néhány orosz katona szétszedett egy ukrán Baba Yagát és robbanószert találtak a géptestben, a szerkezet célja valószínűleg az lett volna, hogy felrobbantsa az UAV-t, ha az orosz elektronikus harcászati képesség működésképtelenné teszi. Ezzel, ha a drónt nem is védik meg, legalább elérték volna, hogy ne kerülhessen orosz kézre, egy darabban.

Ukrainian Baba Yaga drones can be brought down intact by Russian fire or GPS jamming. To try to prevent its possible reuse, this drone had an incendiary self-destruct mechanism, here examined by a Russian technician. 1/2 pic.twitter.com/xutl9dcKhA