Harcba küldték az ukránok a légcsavaros repülőgépeiket: közvetlen közelről videózták le az összecsapást

Az ősöreg (első repülésére 1976-ban került sor) repülőgépet még a Szovjetunióban, a híres Jakovlev tervezőiroda fejlesztette ki, a kétüléses, légcsavaros gép szinte teljes történelme során kiképzési célokat szolgált.

Ukrajna azonban idén új célt teremtett a kiképzőgépeknek – a személyzetet kézifegyverekkel szerelte fel, majd a relatíve lassú orosz felderítő drónok után küldte őket.

Kijev ezzel a módszerrel már bizonyítottan kilőtt egy Orlan felderítő-drónt.

Orosz források most tettek közzé egy felvételt, amelyet egy ZALA felderítő drón készített, az alatta repülő légcsavaros ukrán gépről:

Ukrainian Yak-52 piston trainer aircraft with two crew-members on board in the camera lens of a Russian ZALA Zala 421-16E(-series) UAV.In April, reports appeared that the Ukrainians are using Yak-52s for drone hunting, with crew-members carrying automatic weapons. pic.twitter.com/eypYnWSQVa