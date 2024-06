Mandátumbecslés érkezett az Európai Parlamentre: nagyot nyerhet az Európai Néppárt, erősödhetnek a jobboldali frakciók

A mandátumbecslés szerint a 720 EP-képviselői helyből a konzervatív pártcsalád, az Európai Néppárt 181 helyet szerezhetett meg, ezzel a székek mintegy negyede az övék.

A második helyre – szintén a papírforma szerint – a Szocialisták és Demokraták futhattak be 135 mandátummal.

A liberális Renew Europe frakciója a harmadik lehet 82 parlamenti hellyel.

A Néppárttól jobbra álló Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) 71 mandátumra számíthatnak, a tőlük is jobbra álló Identitás és Demokrácia (ID) frakciója pedig 62-re.

A Zöldek 53, a Baloldal (radikális baloldal) 34 helyre számíthat, és lesz 102 frakciókon kívüli képviselő is.

Az Európai Parlament létszáma az eddigi 705-ről idén 720-ra emelkedik.

A legtöbb mandátumot a liberális frakció veszítheti el 2019-hez képest: 20-szal lehetnek kevesebben, ami nem független Emmanuel Macron francia elnök pártjának rossz szereplésétől.

A Zöldek 18, a szociáldemokraták 4, a Baloldal három helyet veszíthetett.

A frakciók közül a legnagyobb növekedést az ID érheti el 13 hellyel, aztán a Néppárt 5, illetve az ECR három mandátummal.

A becslés alapján kimondható:

az EP egyértelműen jobbra tolódik, bár a nagy jobboldali fordulat elmaradni látszik.

