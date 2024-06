Putyin felvázolta, hogyan kerülné meg a nyugati szankciókat

Az orosz államfő arról beszélt Szentpéterváron, hogy Moszkva számít azokra a beruházásokra, amelyek a Indiából, Kínából, illetve a „globális dél” egyéb országaiból érkezhetnek. Putyin elmondta, hogy ezek segítségével tenné ellenállóbbá országát a nyugati szankciók ellen. A négynapos eseményen összesen 136 ország több mint 17 ezer vállalata vett részt.

Az is elhangzott a rendezvényen, hogy az esemény egyik célja, hogy hozzájáruljon a többpólusú világrend kialakulásához.

Az orosz elnök beszédét azelőtt mondta el, hogy a hónapban a nyugati országokat tömörítő G7 ülésén várhatóan újabb oroszok elleni szankciókat fogadnak majd el. Ebben várhatóan újabb pénzügyi szankciókat fognak kivetni Moszkvára. Az intézkedések kikerülésére Putyin együtt szeretne működni azokkal a hatalmakkal, akik nyitottak a közös projektekre. Ilyen például Bolívia is: a dél-amerikai ország az akkumulátorok gyártásához nélkülözhetetlen lítium kibányászásában működik együtt Moszkvával.

Az is kiderült, hogy hamarosan csúcstechnológiai termékeket gyártó kínai cégek telepíthetnek üzemeket Oroszországba. Ezzel részben azokra a várakozásokra is választ adtak, hogy a keleti nagyhatalom elfordulna az oroszoktól. Pekinget a nyugati hatalmak egyre jobban szorongatják, hogy tartsa be a szankciókat, részben valamelyest ennek tudják be, hogy májusban már egymást követő harmadik hónapban csökkent a kínai import áruk aránya Oroszországban.

Címlapkép forrása: Shutterstock