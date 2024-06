Felhúzták az oroszok a csúcsmodern Boriszoglebsz-2-es rendszert az Ukrajnában - Hiba volt

A Boriszoglebsz-2-es elektronikus harcászati rendszer Moszkva szerint az egyik leghatékonyabb, rendelkezésükre álló GPS-zavaró, azonban nagyon úgy tűnik, hogy ez az ukrán drónpilótákat nem akadályozta meg abban, hogy darabjaira robbantsák.

Az MT-LBu kasznijára felépített Boriszoglebsz-2 rendszert 2015-ben kezdték el rendszeresíteni az orosz fegyveres erőknél. Az elektronikus harcászati rendszer feladata az ellenséges GPS jelek és kommunikáció zavarása. A Boriszoglebsz Moszkva szerint az elektronikus harcászati kapacitásuk "központját" jelenti, számos más, hasonló funkciójú eszközt tud koordinálni.

️Russian Borisoglebsk-2 multi-functionalThe EW system was destroyed by a Ukrainian FPV kamikaze drone pic.twitter.com/hYJBKuT6m3 — Ukrainian (Front) June 11, 2024

Bár a fegyver a 2010-es évek közepén a frászt hozta a NATO-ra, az ukrajnai harcok során ez az ötödik ilyen rendszer, amit az ukránok megsemmisítenek (az első ilyen rendszert ukrán civilek gyújtották fel molotov-koktélokkal még 2022 február 28-án), illetve egy másik járművet Kijev állítása szerint épségben megkaparintottak.

Ez azért rendkívül kellemetlen Moszkva számára, mert a rendszerből valószínűleg nem áll harmincnál több a fegyveres erők rendelkezésére. Az első tíz példányt 2015 augusztusában szállították le. A helyzeten tovább ront, hogy a jelentések szerint néhány példány pillanatnyilag Szíriában tevékenykedik.Az, hogy a videón látható zavarórendszer megsemmisült lényegében biztosra vehető.

Bár az MT-LBu valamivel jobban páncélozott, mint elődje, a legendásan könnyű célpont MT-LB, az ukrán drónok ezeknél a járműveknél jóval vastagabb "bőrű" célpontokat is ki tudnak ütni.

Címlapkép: orosz Boriszoglebsz-2-es elektronikus harcászati rendszer egy hadgyakorlaton 2018-ban. A címlapkép forrása: mil.ru/Ministry of Defense of Russia via Wikimedia Commons