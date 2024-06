Kiderült, mit tud a legendás Panzerhaubitze 2000-es az orosz drónok ellen: itt van a videó

A német Panzerhaubitze 2000-es önjáró tarackot széles körben a világ egyik legjobb fegyverének tartják saját kategóriájában, nem csupán tűzereje, hanem túlélőképessége miatt is. A fegyverrendszert igencsak komolynak mondható páncélzat védi gyárilag, ráadásul kiegészíthető tetőpáncélzattal is, amely a fentről érkező támadások ellen növeli a legénység túlélési esélyeit.

Most orosz forrásból érkezett egy videó arról, hogy egy PzH 2000-est talál telibe egy páncéltörő robbanófejjel felszerelt drón. A felvételen nem látszik komoly kár, csak a robbanás, az oroszok levágták a videót, mielőtt a füstfelhő elszállt volna. Ennek szinte biztosan az az oka, hogy a német önjáró tarack nem szenvedett végzetes sérülést.

Looks like a pzh 2000 getting hit by a lancet. Unclear the extent of damage, looks minimal. Wouldn't be a russian video without obnoxious watermarks, questionable editing, sudden massive drops in video quality at at the end, and a lack of aftermath footage. pic.twitter.com/bWnKWeHC6X