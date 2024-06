Bejelentette Oroszország nagy barátja: szakítanak Moszkvával, még a közös szövetségből is kilépnek

Örményország kilép a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetéből (KBSzSz vagy CSTO) – jelentette be Nikol Pasinján örmény miniszterelnök.

Pasinjan eddig azért bírálta a szövetséget, mert nem védték meg Hegyi-Karabahot, amikor Azerbajdzsán többször is támadást indított az örmények lakta terület ellen, a politikus most már azt állítja: a CSTO tagjai aktívan segítették Azerbajdzsánt a 2020-as támadás során.

A szövetség alapítói, a szövetség tagjai, háborút terveztek ellenünk. Őket és Azerbajdzsánt kell vádolni”

– mondta a politikus egy parlamenti vitán, majd bejelentette:

Örményország kilép a CSTO-ból.

Pasinjan azt mondta: a lépés nem azonnal történik majd meg, az időzítésről még nincs döntés. Ennek ellenére Örményország nem fizette már idén se be a szövetséghez való kötelező anyagi hozzájárulást.

Hegyi-Karabah végleges elvesztése óta Örményország folyamatosan távolodik Oroszországtól, Pasinjan korábban arról is beszélt, hogy kirakják területükről is az orosz katonákat. Örményország azon kevés ország egyike, amely önként fogadott be területére orosz katonákat, nyitott nekik támaszpontot.

Oroszország a CSTO de facto vezetője, legerősebb országa.

Címlapkép forrása: Astrig Agopian/Getty Images