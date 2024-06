Egyre súlyosabb krízis mérgezi az atomhatalmat: lehet, hogy itt már Kína segítsége sem lesz elég

Június 7-én találkozott egymással Hszi Csin-ping kínai elnök és Shehbaz Sharif pakisztáni miniszterelnök a kínai fővárosban. A márciusban a második ciklusát megkezdő iszlámábádi politikusnak ez volt az első kínai útja az új turnusban. A pakisztáni politikus elsősorban azért látogatott a Pekingbe, hogy tovább erősítse Pakisztán kapcsolatait a felemelkedő nagyhatalommal, ám erős intéssel indult számára a találkozó:

Kína kész bővíteni és fejleszteni az ország gazdasági kapcsolatait Pakisztánnal, de reméli, hogy Iszlámábád képes lesz »biztonságos, stabil és kiszámítható« üzleti környezetet teremteni

– jelentette ki Hszi. A kínai államfő aggályai ellenére egy sor témában megállapodott Iszlámábáddal, így például a bányászat, a mezőgazdaság, valamint a megélhetés területén. Az együttműködés ki fog terjedni az innováció, valamint a zöld ipar területére is.

Pakistani PM Shehbaz Sharif and Chinese President Xi Jinping agree to upgrade , driving high-quality development in the project's second phase. The historic Beijing meeting reaffirms the as a cornerstone of and Pakistan-China relations. #CPEC

A bővülő kapcsolatokról szóló bejelentést követően fellélegezhet valamelyest a pakisztáni miniszterelnök, mivel komolyan aggódhatott Kína támogatásának visszaesése miatt. A kínai elnök figyelmeztetése viszont azt mutatja, hogy a gazdaságot hátrányosan érintő pekingi befektetések csökkentésének veszélye még nem múlt el teljesen. Sharif igyekezett megnyugtatni partnerét, hogy továbbra is mindent elkövetnek a Pakisztánban tartózkodó külföldiek biztonságának garantálásáért.

A pakisztáni kormány határozottan harcolni fog az érintett terroristák ellen és szigorúan megbünteti őket, valamint hatékony intézkedéseket tesz a pakisztáni kínai személyzet és intézmények biztonságának biztosítása érdekében

– mondta az iszlámábádi politikai vezető.

Iszlámábád régóta küzd azzal, hogy az országban egyre aktívabbak a radikális iszlamista csoportok, amelyek gyakran az országban tartózkodó külföldieket támadják meg. Az tovább növeli a kormányzat problémáit, hogy az ország stabilitását kikezdő támadások egyre több területre terjednek ki. A legutóbb Pakisztán északi részén kellett megerősíteni a biztonsági intézkedéseket, mivel támadások voltak Dasuban és Chilasban. Az eset különösen nagy riadalmat kel a kormányzatban, mivel a települések a kulcsfontosságú összekötő útvonalon fekszenek, melyen keresztül a legfontosabb kínai kereskedelmi forgalom közlekedik.

Iszlámábád köztéri kamerarendszert telepít a veszélyesnek ítélt területeken, amelyeket kiegészítenek majd ellenőrzőpontokkal és más fizikai akadályokkal.

A beruházás része a nemrégiben meghirdetett „Biztonságos városok” programnak. A törekvés célja, hogy növelje a biztonságot ezáltal pedig a külföldieket és tőkebefektetőket vonzzanak a szegény országba. A döntést május 25-én hozták nyilvánosságra, mindössze néhány nappal azt követően, hogy Peking ismét erőteljes jelzést küldött délnyugati szomszédjának, hogy tegyen meg többet a keleti nagyhatalom állampolgárainak védelmében.

Az elképzelés lényege, hogy minden jármű és utazó mozgását figyelni lehessen, hogy a fegyveresek ne tudjanak beosonni és megtámadni kínaiakat ezeken a területeken

– mondta el a Nikkei Asia riporterének egy pakisztáni biztonsági szakértő.

Pakisztánban számtalan különböző fegyveres csoport tevékenykedik, gyakran hajtanak végre támadásokat az országban számos beruházáson dolgozó kínai állampolgárok és a hatóságok emberei ellen. A különböző csoportoknak eltérő céljai vannak, léteznek például a kormányzat megbuktatására törekvő fegyveresek, valamint különböző területek függetlenségét elérni szándékozó szeparatisták. Kiemelkedő közülük a Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) államellenes tevékenysége, róluk itt írtunk részletesebben:

A Pakisztán északi, hegyvidéki részén fekvő települések stabilitásának garantálása kulcsfontosságú kérdés Iszlámábád szempontjából, ugyanis a nehezen járható területen mindössze néhány útvonal garantálja az összeköttetést Kínával. Ezeken keresztül halad át a két ország közötti kereskedelem jelentős része, ráadásul több projekt is ebben a térségben marad. A kiemelkedő szerep ellenére rendszeresen érik támadások a külföldieket:

attaches great importance to the progress made by the Pakistani side in investigating the terrorist attack on the vehicle of the Dasu Hydropower Project in March, a tragedy that killed five Chinese nationals and one Pakistani, said Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao #China

A kínaiakat gyakran érő incidensek különösen aggasztóak Iszlámábád számára, mivel azzal fenyegeti a rossz gazdasági helyzettel küszködő országot, hogy a Peking nem hoz újabb befektetéseket a jövőben.

KíNA korábban azt is felvetette, hogy kínai biztonsági magánvállalatok érkezhessenek Pakisztánba, hogy a jövőben ők láthassák el a saját beruházásaik és munkásaik védelmét, de ezt a lehetőséget az iszlám hatalom visszautasította.

A keleti nagyhatalom viszont más úton próbálja meg a saját kezébe venni a dolgok irányítását. Felismerték, hogy a szomszédos Afganisztánt uraló tálibok szerepe kimagasló a pakisztáni biztonsági helyzet romlásában. Peking ezért igyekszik közvetíteni a felek között, nyomást akar gyakorolni az iszlamista csoportokra, hogy hagyjanak fel a külföldiek elleni támadásokkal. Kabul és Iszlámábád között egyre feszültebb a kapcsolat, éppen a határon gyakran átlépő, de bázisul Afganisztán használó iszlamista fegyveresek miatt.

A szélsőséges eszméket valló fegyveresek kiemelték, hogy hiába érkezik a keleti tőke az országba, ez a szemükben inkább „gyarmatosító” tevékenységnek minősül.

Iszlámábád régóta igyekszik megtalálni a megoldást a biztonsági kihívásokra. 2020-ban a CPEC egyik legfontosabb állomásának szánt hvadari kikötő körül szögesdrótokkal ellátott kerítéseket emeltek, ezzel gyakorlatilag bezárva az itt tartózkodó külföldieket. A kínaiak nem is hagyhatták el a zónát, mivel attól tartottak, hogy akkor támadásnak lennének kitéve. Az elképzelés végül nem valósulhatott meg, mivel a helyiek a saját szabad mozgásukat féltették, az elégedetlenkedések miatt végül félretették a projektet.

A The Diplomat beszámolója szerint a 15 milliós déli kikötővárosban, Karacsiban is nagyon problémás az általános biztonsági helyzet. Az Arab-tenger partján fekvő gazdasági-kereskedelmi központot

az 1970-es években még a „Fények városának” nevezték, az azóta egyre inkább elharapódzó konfliktusoknak köszönhetően mára szerepel a világ legveszélyesebb településeinek listáján is.

Karacsi azonban kiemelkedő fontossággal bír Pakisztán gazdaságában (így Kína szempontjából is nagy szerepet játszik), ezért a városban tomboló vallási, etnikai és politikai feszültségek csökkentésére növelték a helyben állomásozó biztonsági szolgálatok számát. A különleges rendőri erők jelenléte átmenetileg javulást hozott, azonban az elmúlt években újra a helyzet romlása tapasztalható.

Pakisztánon keresztül húzódik a kínai Övezet és Út kezdeményezés (Belt and Road Initiative – BRI) egyik legfontosabb vonala, a Kínai-Pakisztáni Gazdasági Folyosó (China-Pakistan Economic Corridor – CPEC). Az 50 milliárd dolláros befektetések jelentős része Beludzsisztánban valósul meg, ahol a helyi lakosság egy része minél nagyobb függetlenség elérésére törekszik.

The clearest railway network map of Pakistan, which shows all existing and planned rail links over the next few decades was incorporated in CPEC long term plan back in 2017But only planned project to be executed so far was the ML1 (shown in red dotted and black line below) pic.twitter.com/N8QVXym3t6