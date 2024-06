Incidens történt a magyar-ukrán határon, eleshetett Sztaromajorszke - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Az orosz hadsereg egy Szu-25-öst, vagy egy annak kinéző csalit talált el egy Lancet drónnal.

Russian Lancet kamikaze UAV strike on Ukrainian Su-25 aircraft at Dolgintsevo Air Base.An anti-drone net was stretched over the parking lot, but it couldn't protect the aircraft from the attack.Su-25 was destroyed. pic.twitter.com/xx5oZe8bNp