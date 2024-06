Működik Ukrajna ravasz húzása: súlyos döntésre kényszerült Oroszország

Az elmúlt hetekben jelentős változások történtek az oroszok által megszállt Krím félsziget ellátásában. Az orosz hatóságok ugyanis kénytelenek voltak újraindítani az üzemanyag-szállítást a Krími hídon keresztül, miután a tengeri szállítási útvonalakat kiszolgáló hajók súlyos veszteségeket szenvedtek.

Az ukrán portál civilek által készített felvételt is mellékelt az állításai alátámasztásához, ezen jól látható, hogy egy tartályokkal megrakott vonat halad át a Krími híd vasúti szakaszán.

Korábban ezeket a veszélyesnek minősülő rakományokat (egy lőszer- vagy üzemanyagszállítmány hídon történő felrobbanása nagy valószínűséggel a tengerszorosba döntené azt)

tengeri úton, kompokon vagy nagy partraszálló hajókkal juttatták el az orosz szárazföldről a Krímbe.

A szállítmányozásra befogható hajók száma azonban apadni kezdett: az Avangard komphajó május 30-án könyvelhetett el ATACMS találatot, amely következtében zátonyra futott. Társa, a Conro Trejder pedig hasonló okból kifolyólag javítóműhelyben vesztegel.

️-:The network publishes footage of the Avangard railway ferry (photos 1,2,3) and the Conroe Trader ferry (photo 4) allegedly damaged after the Ukrainian Forces attack in Kerch.The authenticity of the footage has not been confirmed. - #UkraineRussiaWar