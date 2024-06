Zelenszkij az ukrajnai háború végéről beszélt, a legrosszabb forgatókönyv látszik megvalósulni Ukrajnában – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrégiben a német törvényhozás épületében, a Bundestagban, ahol az ukrajnai háború jövőjét is felvázolta. A Kyiv Independent számolt be iparági szereplőkkel készített interjúk segítségével mutatta be az energetikai szektor helyzetét Ukrajnában. A beszámolók alapján a helyzet kritikus, szinte a totális összeomlás felé tart. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.