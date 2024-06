Nehéz éjszakája volt az orosz légvédelemnek: alaposan megsorozták az ukrán drónok Oroszországot

Alekszandr Guszev helyi kormányzó szerint péntekre virradóra dróntámadás ért egy a Voronyezsi területen található olajfinomítót – írja a The Kyiv Independent.

Több drón is becsapódott a Liszkinszkiji körzetben található olajfinomítóba, kárt okozva az olajtartályokban. Személyi sérülés Guszev elmondása szerint nem történt.

Ukrajna hónapok óta rendszeresen támad drónokkal orosz kőolajfinomítókat, hogy ezzel is akadályozza az orosz haderő üzemanyag-ellátását.

The Ukrainian Armed Forces attacked an oil depot in the Liskinsky district of the Voronezh region. Fuel tanks are damaged.Several drones caused minor damage to fuel tanks. No fire. Preliminarily, there were no casualties. Emergency services are on the scene, said Governor pic.twitter.com/lvXIgQlKJ9