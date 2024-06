Szinte teljesen kiürült az oroszok egyik legfontosabb támaszpontja – Hát itt meg mi történik?

Az ukrán dróntámadások a Fekete-tengeren komoly kihívás elé állítják az orosz haditengerészetet, így Moszkva kénytelen új védekezési stratégiákat kidolgozni. A BlackSky űrkutatási hírszerző cég műholdfelvételei és elemzései szerint az orosz hajók egyre gyakrabban váltanak kikötőt, hogy elkerüljék az ukrán támadásokat. A vállalat 2022 januárja óta gyűjt adatokat a Fekete-tenger felett, naponta akár 15 áthaladást is végezve. A cég mesterséges intelligenciával támogatott elemző platformja eddig mintegy 70 ezer hajó mozgását rögzítette.

Az adatok alapján egyértelműen látszik, hogy az ukrán rakéták és drónok jelentős hatással vannak az orosz haditengerészet tevékenységére.

A szevasztopoli haditengerészeti bázis elleni tavaly szeptemberi ukrán rakétatámadás után a hajóforgalom 18 százalékkal csökkent a krími kikötőben. Ezzel párhuzamosan Feodoszijában és Novorosszijszkban jelentős növekedés volt tapasztalható: előbbi kikötőben több mint 20 százalékkal nőtt a forgalom.

New exclusive sat images show Russian vessels fleeing Black Sea ports from September 2022 to just last week as Ukraine naval attacks increase. my latest for https://t.co/HNJfx9jkAw