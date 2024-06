Megérkeztek az első felvételek: pusztító csapást mértek Oroszországra, szitává lőtték a légibázist

Péntek hajnalban orosz és ukrán források is arról számoltak be, hogy – többek között – támadás érte a rosztovi régióban található Morozovszk városát. A régió orosz kormányzója, Vaszilij Golubev nyilatkozata szerint a közeli katonai repülőteret célba vevő 70 drónt az orosz légvédelem semlegesítette.

Russias Morozovsk Airbase is currently under Ukrainian drone attack, with several explosions seen in the vicinity of the airfield. Morozovsk is home to a number of Russian Air Force Su-34 fighterbombers. pic.twitter.com/CnEP4U8tjv