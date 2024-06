A nukleáris versenyfutás berobbanása jelzi, hogy itt lehet az új hidegháború

Az ICAN számításai szerint az Egyesült Államok 51,5 milliárd dollárt költött nukleáris fegyverekre 2023-ban, ezzel messze megelőzve a második helyen álló Kínát. Peking összesen 11,9 milliárd dollárt fordított ugyanerre a célra. Oroszország fordítja a harmadik legnagyobb összeget 8,3 milliárd dollárral, míg az Egyesült Királyság és Franciaország sorrendben 8,1 és 6,1 milliárd dollárt költöttek.

A növekvő kiadások mögött több tényező is meghúzódik. Oroszország ukrajnai inváziója és az Izrael-Hamász konfliktus okozta geopolitikai feszültségek jelentős szerepet játszanak ebben.

Vlagyimir Putyin orosz elnök többször is hivatkozott országa nukleáris arzenáljára figyelmeztetésként a nyugat felé az ukrajnai közvetlen katonai beavatkozás elkerülése érdekében.

A Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI) adatai szerint az aktív nukleáris robbanófejek száma is növekedett, jelenleg 9585 darab van világszerte. Kína például jelentős mértékben bővítette arzenálját: 410-ről 500-ra növelte robbanófejeinek számát. Az USA és Oroszország továbbra is dominálnak ezen a téren, együttesen birtokolva az összes robbanófej mintegy 90%-át.

At the start of 2024, the 9 nuclear-armed states possessed an estimated 12 121 nuclear weapons. New numbers out now ️ USA 5 044Russia 5 580UK 225France 290China 500India 172Pakistan 170North Korea50Israel 90 https://t.co/hwXGg3URBP