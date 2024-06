Hidegháborús páncélos-legendát vitt a frontra az orosz hadsereg: videón a BRDM-2-es bevetése

A BRDM-2-es egy kerekes páncélozott felderítőjármű: a Szovjetunió az 1960-as években állította hadrendbe. Bár több ezer ilyen jármű készült és vélhetően rengeteg áll belőlük az orosz raktárakban, nem véletlen, hogy ritkán láthatjuk ezeket az eszközöket Ukrajnában: mind páncélvédettségük, mind tűzerejük, mind mobilitásuk elégtelen a modern harcterek által támasztott feltételek leküzdéséhez.

Nemrég egyszerre két orosz BRDM-2-es is felbukkant a frontvonalon, de az ukrán drónképesség kiszúrta őket, pedig valószínűleg éjjel támadtak. Bár kiegészítő-páncélzattal is felszerelték az oroszok a gépeket, ez nem sokat használt, mindkét orosz felderítőjárművet könnyen kilőtték az ukrán FPV-drónok.

In another potential sign of vehicle shortages, Russian forces have started using 1960s-era BRDM-2 armored scout cars as infantry mobility vehicles in the Sokil area, Donetsk Oblast. The assault force of two BRDMs seen here getting swarmed by Ukrainian FPV drones. pic.twitter.com/WewLOwJ0HU