Látványos kísérletet végeztek az oroszok az egyik legelterjedtebb ukrán páncéloson - Mondjuk most is van egy kis bökkenő

A BTR-82 az orosz fegyveres erők legmodernebb páncélozott szállító harcjárműve.

A távirányítású, 30 mm-es gépágyúval felszerelt jármű a pszh-k között nemzetközi színtéren is komoly tűzerőt képvisel.

Az oroszok méltán voltak büszkék akkor, amikor az egyik ilyen páncélosuk kilőtte egy elméletileg jóval keményebb feladatok végrehajtására tervezett Bradley irányzórendszerét, harcképtelenné téve a járművet, bár a videó alapján nagyon úgy néz ki, hogy az orosz páncélos sem úszta meg ép bőrrel a kalandot.

Az oroszok most egy ukránoktól megkaparintott, szintén amerikai gyártmányú M113-ason mutatták be, micsoda tűzerőt képvisel a BTR-82-es: a 30 mm-es gépágyú gond nélkül lövi keresztül az amerikai pszh-t.

