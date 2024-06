Lecsapott az ukránok sztárfegyvere – Oda az oroszok világrekorder „Tulipánja”

Donyeck megyében vetették be az ukránok ismét a HIMARS rakétarendszert, amely ezúttal az orosz haderő egyik ékére a 2Sz4 Tyulpan aknavetőre csapott le.

A közösségi médiában terjednek a felvételek arról, hogy az oroszok egy újabb a 2Sz4 Tyulpan aknavetőt veszítenek rakétacsapásban. Az eszköz a maga nemében egyedülállónak számít, mivel ez a világ legnagyobb kaliberű aknavetője, amely jelenleg is hadrendben áll. A felvételen jól látszódik, hogy a páncélost egy nagy pontosságú találat éri, amely miatt a „Tulipánnak” is becézett eszköz teljesen megsemmisül. A leírás szerint egy ukrán HIMARS indított támadást.

Donetsk Oblast, a Ukrainian HIMARS-launched GMLRS rocket slams into a Russian 2S4 Tyulpan 240mm self-propelled mortar, causing a catastrophic ammunition detonation. pic.twitter.com/6lafVjjljd — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 15, 2024

A Tyulpanok legnagyobb erőssége, hogy rendkívül meredek szögben is képesek tüzelni, ezzel pedig be tudnak lőni a nagyobb fedezékek, így például a panelházak mögé is. A típus azonban nem teljesít túl jól az ukrajnai frontvonalon, mivel az ukránok sorra lövik ki ezeket. A legutolsó ismert információ szerint már legalább 50 darabot ezekből az oroszok vesztesége.

Címlapkép forrása: Pavel Pavlov/Anadolu Agency via Getty Images