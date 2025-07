Csődbe ment a nagy magyar utazási iroda, de ezzel nincs vége a háborúnak

„Megölték az Unitravelt” – ezzel a drámai mondattal zárta közleményét a fizetésképtelenséget bejelentő, közel 40 éve működő magyar utazási iroda. A cég bukása jól mutatja, milyen árat fizethet egy hagyományos szereplő a hazai turisztikai piacon kialakult, példátlan árversenyben, amelyet új, külföldi hátterű cégek – élükön a lengyel tulajdonú ITAKA-val – diktálnak. Az ITAKA dinamikusan változó árképzéssel, rendkívül alacsony last minute ajánlatokkal és jelentős tőkével lépett be a piacra, hogy pozíciókat szerezzen, akár veszteségek árán is. A piaci szereplők szerint tovább folytatódhat az öldöklő verseny, amit a kisebb cégek nehezen bírnak majd.

"Megölték az Unitravelt." Ezzel a mondattal zárta a július 10-én fizetésképtelenséget jelentő utazási iroda azt a közleményét, amelyben bejelentette, hogy nem tudja a továbbiakban vállalni a leszerződött utak teljesítését. Budapest Főváros Kormányhivatala az UNITRAVEL Kft.-t az utazási vállalkozók nyilvántartásából törölte és az irodát az utazásszervezői tevékenységétől 1 évre eltiltotta.

Mindeközben az Unitravelt biztosító Colonnade Biztosító nemcsak kártérítési lehetőséget ajánlott fel a pórul járt utasoknak, hanem az IBUSZ-szal együttműködve azt is, hogy akik befizették az útjukat, és nem a pénzüket szeretnék, az eredetileg lefoglalt útjukra is elmehetnek.

A hazai utazási piacon komoly árverseny alakult ki, amelyet főleg a külföldi hátterű szereplők diktálnak. Olyan összegekért lehet most elmenni nyaralni a dél-európai tengerpartokra, amelyekre évek, évtizedek óta nem volt példa.

Az Unitravel közölte: szeretnénk megmagyarázni, hogy miért és hogyan nem tudott tovább működni a hagyományos, közel 40 éves magyar utazási vállalkozás. A fő ok a turisztikai piac jelenlegi helyzete, nevezetesen az, hogy néhány új külföldi cég korlátlan pénzzel érkezett Magyarországra és hihetetlenül alacsony árakat és nagyon agresszív marketinget kínálva elkezdte „meghódítani a piacot", a hagyományos magyar cégek számára - így számunkra is - szinte lehetetlenné vált a túlélés – tették hozzá.

Az UNITRAVEL közleményében nem nevesítette, de körülírta a magyarországi ITAKA-t, amely lengyel tulajdonossal a háta mögött alig 3 év alatt komoly árversenybe kezdett.

Úgy tűnik, hogy jelentős veszteségeket is felvállalva hajlandóak küzdeni a minél nagyobb piaci részesedésért.

Ránézve a cég oldalára, tényleg meseszerűnek tűnik, hogy van olyan görögországi útja az ITAKA-nak, amelynél nagyobb a feltüntetett megtakarítás, mint amennyibe valójában kerül az út. Repülős úttal, ellátás nélkül kínálnak 2 csillagos szállodában, 8 napos utat, 165 ezer forintért. Még a last minute és ultra last minute árazásban is kiemelkedő ajánlat. Ahogy egy piaci szereplő fogalmazott a megkeresésünkre:

ennyiért még a Balatonra se nagyon lehet eljutni.

Az ITAKA álláspontja szerint az a vád, hogy „önköltségi ár alatt” értékesítik az utakat, nagyon leegyszerűsítő képet ad arról, hogyan működik a turisztikai üzletág. Válaszuk szerint az ő céljuk is a nyereségtermelés.

"Bizonyos helyzetekben, például a last minute kedvezmények esetén, valóban előfordulhat, hogy az árak az önköltség alá esnek. Miért? Mert amikor repülőgépet bérlünk, vagy szállodai szobákra szerződünk, ezek a költségek akkor is fixek, ha végül nem tudjuk eladni az utat. Egy last minute értékesítés – még ha alacsony áron is történik – csökkenti a veszteségünket az adott ülőhelyen" - közölte a Portfolio megkeresésére Vytautas Kaikaris az ITAKA Hungary ügyvezetője. Ez bevett gyakorlat az egész iparágban, különösen túlkínálat idején, tette hozzá.

Mások is kínálnak önköltségi ár alatti last minute ajánlatokat, miközben próbálják feltölteni a gépeiket, ugyanúgy, ahogy mi is. Ezekben az esetekben az egyetlen valódi nyertes az utazó

– emelte ki Vytautas Kaikaris.

A valódi probléma nem az, hogy ki ad nagyobb kedvezményt, hanem a piac túlkínálata. Az egyetlen módja annak, hogy elkerüljük az árverseny miatti lejtmenetet, a tudatosabb kapacitástervezés – vélekedett az ITAKA Hungary ügyvezetője.

Azt is kiemelték, hogy az ITAKA teljes mértékben fizetőképes. „Voltak a cég indulásához kapcsolódó veszteségeink – ez azonban teljesen megszokott egy olyan cég esetében, amely belép egy új piacra. Ezeket a veszteségeket teljes mértékben fedezték a részvényeseink által adott tőkejuttatások” – részletezte helyzetüket Vytautas Kaikaris.

Megjegyezték, hogy idén 1 milliárd forint törzstőke emelést kellett végrehajtaniuk, ami elegendő a tőkehelyzetük rendezésére. „Más szóval megvan rá a pénzünk – még ha sajnos nem is korlátlan mértékben –, hogy finanszírozzuk a tevékenységeinket. Bárki, aki azt sugallja, hogy nekünk fizetésképtelenséget kellene jelentenünk, az nem csupán valótlanságot állít, hanem a saját pénzügyi és jogi tudatlanságáról tesz tanúbizonyságot” – érvelt a Vytautas Kaikaris.

Az árversenyt a lengyel tulajdonosi háttérrel rendelkező cég vezetője azzal is magyarázta, hogy komoly versenyt generáltak a kínálati paletta és a minőség terén, például Zanzibár bevezetésével az utazási lehetőségek közé. Vytautas Kaikaris szerint

a versenytársak is nekilendültek, és ma már számos izgalmas desztinációt kínálnak, amelyek korábban nem voltak széles körben elérhetők, néha ezért más cégek is túlkínálatot generálnak.

Termes Nóra, az IBUSZ Utazási Irodák Kft. hálózati- és marketing igazgatója a Portfolio megkeresésére azt mondta, hogy az IBUSZ-nál már télen azt érezték, hogy némi visszaesés lehet az utazások terén az idei évben.

A várakozásuk be is igazolódott, az elmúlt évekhez képest jóval többen az utolsó percig kivárnak a foglalásokkal is, de a kisebb irodák számára újabb csapást jelentett a Magyarországon néhány éve megjelent konkurensek árazása, azzal ugyanis gyakorlatilag igen nehéz felvenni a versenyt – hangsúlyozta Termes Nóra.

A charterpiacot alaposan felforgatták az újonnan felbukkanó cégek, amelyek sokszor beszerzési ár alatt értékesítenek. Piacot akarnak szerezni, meglehetősen költséges módon, bár nem biztos, hogy Magyarországon is beválik az, ami más országban működött

– közölte Termes Nóra.

Szerinte a COVID időszak évei után, amikor a járvány bezártságát követően az utasok céljait a vágyaik, konkrét úticéljaik határozták meg, akár azt is előre kikötve, hogy milyen hotelben akarnak megszállni, most már az anyagi keretek döntenek.

„Most fejenként átlagosan 250-350 ezer forintot tudnak az irodáinkat felkereső utazni vágyók költeni fejenként, egy heti külföldi nyaralásra. Ennyiért közeli indulás esetén apartmanban, vagy 3-4 csillagos szállodában félpanziós ellátást lehet biztosítani, charter repülőjárattal. 1-2 héttel az utazás előtt előfordul, hogy last minute akár 150-200 ezer forint körüli ajánlatokat is ki lehet fogni, de ez a repülőút mellett maximum ellátás nélküli apartmanszállást jelent” – foglalta össze a lehetőségeket Termes Nóra.

Szerinte a magyar piacon néhány éve felbukkant cégek nem ismerik az itthoni vásárlói szokásokat és óriási lekötött kapacitással érkeztek meg a charterszezonba. Kiemelte:

nyár elején kínáltak 20 évvel ezelőtti árakon last minute utakat nyár végére. Pedig semmi nem lett olcsóbb, így a csomagajánlatok bekerülési költsége sem lefelé megy

Az UniTravelnek és más, hasonló, kisebb méretű utazási irodának éppen az jelenti a gondot, hogy árversenybe kényszerültek. Holott az UniTravel például összesen heti 250 helyet kötött le az egész szezonra, amit nagy kihívás eladni, de áron alul semmiképp nem éri meg. A csődjük miatt nagyjából néhány száz, maximum 1000 utast érhet kár – összegzett Termes Nóra.

Az Unitravelt biztosító Colonnade Biztosító és az IBUSZ bejelentette a pórul járt utasok kártalanítási lehetőségeit. Az utasok két lehetőség közül választhatnak: továbbra is dönthetnek úgy, hogy kárigényüket a biztosítóhoz nyújtják be, vagy – az IBUSZ Utazási Irodák Kft. közreműködésével – az eredetileg lefoglalt útjukra mehetnek el. Az esetek döntő többségében ez megvalósítható, ahol pedig nem, ott a befizetett összeg értékében új utazást választhatnak az IBUSZ segítségével. Az utazási lehetőséggel akkor élhetnek az Unitravel ügyfelei, amennyiben az eredeti utazás időpontja 2025. szeptember 30. előtt lett volna.

Az elmúlt években az all inclusive volt a sláger, amit zömében Törökországban kerestek az ügyfelek magas kategóriás szállodákban, de most már sokan az egyszerűbb görög szállodákat, apartmanokat részesítik előnyben újra, számukra az az igazán fontos, hogy a tengerparton legyenek.

Az UniTravel közelmúltbeli csődje megerősítette, hogy a szervezett utazások továbbra is a legbiztonságosabb utazási forma. Az UniTravel ügyfelei visszakapják a befizetett összegeket

– reagált a hazai utaztatási helyzetre Jozef Zakar, az Invia.hu Kft. utazásközvetítő ügyvezetője. Szerinte a külföldi utak szervezése azért is bonyolult piac, mert számtalan tényezőt figyelembe kell venni, amely befolyásolja az árpolitikát.

„Az egyes utazási szolgáltatások költsége csak egy szempont, a devizaárfolyamok pedig egy másik. A termelési költségek csökkentése érdekében a szervezők különböző stratégiákat alkalmaznak, a szállodai és repülőjegy-kapacitások tömeges vásárlásától a devizaárfolyam-ingadozások ellen fedező pénzügyi eszközök használatáig” – mondta el meglátásait Jozef Zakar.

Az Invia.hu kft. ügyvezetője úgy összegzett, hogy az első félév adatai alapján a külföldi utazások száma 15–20 százalékkal nőtt az előző évhez képest. „Egyre nagyobb az érdeklődés az egzotikus, de megfizethető úti célok iránt is, mint például Omán, Zanzibár. Erre nagyon jó példa az is, hogy az idei évben már Kenya is elérhető lesz charter járattal a téli időszakban” – zárta gondalatait Jozef Zakar.

Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke megkeresésünkre úgy reagált, hogy a COVID utáni időszakot egy rendkívül erős felpattanás jellemezte, mindenki utazni akart. Azonban ebben a szezonban a felvevőpiac valós igényeit meghaladja az utazási irodák kínálata, amelyet a közelmúltban megjelent új piaci szereplők kínálata is indukált.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 07. 09. Mégis hogy mehetett csődbe egy nagy utazási iroda?

Jelenleg túlkínálat van a piacon, ami a charteres tengerparti nyaralásokat jellemzi leginkább. Ez a helyzet kivétel nélkül arra kényszerítette az utazásszervezőket, hogy árat csökkentsenek és komoly akciózásba kezdjenek, ami által elindult egy árverseny

– mondta Molnár Judit.

A beszerzési ár alatti értékesítés sem törvénytelen, ha nem dömpingszerű, de mindenesetre furcsa jelenség június hónapban augusztusi last minute utakat hirdetni, mert az nyilvánvalóan nem tekinthető annak – mondta el Molnár Judit. A Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke szerint

az elmúlt évek erőteljes szezonjai után most jön el a magyar utazási piacon a kijózanodás időszaka és elengedhetetlen, hogy racionális, megalapozott döntések alapján történjék a kapacitások lekötése.

Az ITAKA nagyon erős hátterű cég, nem véletlen, hogy 2023-ban az 1 milliárd forintos veszteséget is elviselte. Tavalyról még nincs adat arról, hogy milyen évet zárt. Sok függ attól, hogy a lengyel tulajdonos miként áraz majd, vagy meddig tartanak ki a nagy szereplők az alacsony árak mellett.

Iparági szereplők szerint a nagy cégekkel nem lesz gond, de a kisebb vállalatok megérezhetik ezt.

Az utazási irodák vezetői azt természetesen logikusnak tartják az utasok részéről, hogy az olcsóbb ajánlatot választják, de szerintük fontos azzal tisztában lenni, hogy ha tömegesen árul lényegesen alacsonyabb áron utakat egy iroda más utazási irodák árához képest, akkor nem árt alaposan tanulmányozni, hogy mit tartalmaz pontosan a részvételi díj, illetve érdemes-e felvállalni azt a kompromisszumot, illetve kockázatot, amivel egy ilyen olcsó utazás járhat.

Az egyértelműnek tűnik, hogy a chartereztetős nyaralás árversenyének áldozata az Unitravel, mert nem volt akkora tőkéje, hogy hosszabb ideig áron alul értékesítsen, amikor egyébként is szolidabb a kereslet, az előző évekhez képest.

Nem gondolom, hogy csődhullám várható, de az idei év profitabilitása várhatóan alacsony lesz

– fogalmazott Molnár Judit. Ha az utasok azt látják, hogy 150 ezer forint egy hét Görögország, akkor nehéz helyzetbe kerülhetnek a cégek, ha jövőre árat akarnak emelni, és nyereséget termelni” – összegzett.

Vytautas Kaikaris, az ITAKA Hungary ügyvezetője azt mondja: árainkat dinamikusan módosítjuk az árfolyamok, az üzemanyagárak és egyéb változók függvényében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images