Rendhagyó módon vadásznak az oroszok az ukrán csodafegyverekre - Ami ennél is meglepőbb az az, hogy működik

Az ukrán Magura és Sea Baby tengeri drónok a háború kirobbanása óta öt nagyobb orosz hadihajót és néhány kisebb csónakot küldtek hullámsírba, több másikat pedig megrongáltak. A mozgékony robothajók nem csak a nyílt tengeren, de az elméletileg szigorúan őrzött kikötőkben is megtámadták az orosz flottát, nem ritkán igen nagy utat megtéve (egy orosz járőrhajót az Azovi-tenger keleti partján kaptak például el, ehhez meg kellett kerülni a Krím-félszigetet).

A legtöbb, támadásokról készült videófelvétel szomorú képet festett az orosz védelmi képességekről: a drónokat a hajók fedélzeti géppuskáival próbálták meg kilőni, ami néha összejött ugyan, de az ukrán eredmények magukért beszéltek.

Russian BMP-2M Infantry Fighting Vehicles (IFV) equipped with the Updated Berezhok Combat Suit have reportedly been placed at several Key Locations along the Coast in Crimea, with Footage having been recently released showing the Destruction of at least 3 Ukrainian One-Way pic.twitter.com/817QEGCfjl