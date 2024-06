Már a világvégére készülnek a skandináv országban? - Meghökkentő kérést intéztek a lakossághoz

A dán kormány arra kéri a polgárokat, hogy készüljenek fel egy esetleges támadásra vagy más potenciális válsághelyzetre, és készletezzenek víz-, élelmiszer- és gyógyszerkészleteket, valamint tartsanak otthon jódtablettákat.

"A valóság az, hogy Dániát és szövetségeseinket hibrid háború fenyegeti"

- mondta Troels Lund Poulsen védelmi miniszter szombaton az északi ország Allinge városában tartott beszédében.

Mindannyiunknak fel kell készülnünk arra, hogy rövid időre áram- vagy vízellátás nélkül maradhatunk, vagy nem tudjuk megvásárolni az alapvető szükségleti cikkeket.

Az ajánlások szerint a polgárok olyan nem romlandó élelmiszereket készletezzenek, amelyek elkészítéséhez nincs szükség tűzhelyre vagy sütőre. Emellett személyenként legalább 9 liter palackozott vizet is javasolt beszerezniük, ami három napra elegendő. A dánoknak az áramkimaradásokra is fel kell készülniük azáltal, hogy elemeket, zseblámpákat és gyertyákat tartanak kéznél, valamint képesek legyenek fűtés nélkül is melegen maradni.

A hatóságok azt is tanácsolják, hogy a 40 év alatti polgárok tartsanak otthon jódtablettákat nukleáris baleset esetére.

Bár "nagyon valószínűtlen", hogy ezekre szükség lesz

- mondta Laila Reenberg, a dán katasztrófavédelmi ügynökség vezetője egy sajtótájékoztatón. Arra is felszólította a dánokat, hogy ne essenek pánikba, és lassan halmozzák fel a szükséges készleteket.

Az iránymutatások azután születtek, hogy Dánia a hónap elején megemelte a vállalatok és hatóságok elleni kibertámadások veszélyességi szintjét. A hatóságok szerint Oroszország egyre nagyobb kockázatvállalási hajlandóságot mutat a hibrid támadások végrehajtására.

