Megnevezte Orbán Viktor, hogy kit támogat a NATO élén

Orbán Viktor magyar miniszterelnök felidézte, hogy a múlt heti európai parlamenti választásokat követően fontos megállapodásra jutottak Jens Stoltenberg NATO-főtitkárral.

Megállapodtunk abban, hogy magyar állomány nem vesz részt a NATO ukrajnai tevékenységében és ezek támogatására sem fordítanak magyar forrásokat

- fogalmazott Orbán Viktor. Azzal folytatta, hogy a biztosítani kell azt, hogy a megállapodás kiállja majd az idő próbáját.

A tegnapi brüsszeli találkozó után Mark Rutte miniszterelnök megerősítette, hogy teljes mértékben támogatja a megállapodást, és továbbra is ezt fogja tenni, amennyiben ő lesz a NATO következő főtitkára. Fogadalmának fényében Magyarország kész támogatni Rutte miniszterelnököt a NATO-főtitkári posztra

- közölte a kormányfő.

