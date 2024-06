Teljesen új helyen készül nagyszabású offenzívára Oroszország: elbukhat az ukrán védelem

A jelentés szerint Moszkva arra készül, hogy áttörést érjen el Borova térségében, ehhez pedig igyekszik minél több erőt csoportosítani.

A közzétett információk szerint mintegy 10 ezer emberrel és 450 darab harci felszereléssel – köztük 200 darab tüzérségi eszközzel – indítanának offenzívát nyugati irányba az oroszok.

A települést nem először próbálják elfoglalni, tavaly nyáron már indult egy hadművelet a háború előtt még mintegy 5000 fős Borova elfoglalására. Akkor az oroszok nem jártak sikerrel, az ukrán védők hatékonyan verték vissza a támadásokat.

Rashists are planning to attack Borova in the east of Kharkiv Oblast. 10,000 soldiers & 450 units of Orc equipment are gathered there - Deep StateThe enemy also engaged mercenaries, including pic.twitter.com/uivezvp0Z6