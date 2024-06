Vérre menő belharc a Trump-hívőknél: óriási törést okozott a radikálisok vezetője

Ma tartanak kongresszusi előválasztást Virginia államban, ami nem várt izgalmakat tartogat. Megmérkőzik ugyanis Bob Good, a keményvonalas trumpista republikánusokat tömörítő Freedom Caucus képviselőcsoport vezetője is, a küzdelemben azonban Donald Trump Good ellenfelét támogatja. A lépés hátterében egyszerű bosszúról lehet szó.

A Fox News tudósítása szerint a politikai túlélésért küzd a kongresszusi "Szabadság Képviselőcsoport" (Freedom Caucus) elnöke, a virginiai Bob Good képviselő, miután a párt keddi előválasztásán szembe kell néznie a Donald Trump által nyíltan támogatott John McGuire-rel. Ha Good veszít, ő lehet idén az első hivatalban lévő képviselő bármelyik pártból, akit legyőzött egy előválasztási kihívója.

A Virginia megbízhatóan republikánus 5. kongresszusi körzetében zajló küzdelem szinte példátlan módon megosztotta a párt jobbszárnyát. Good azért vívta ki Trump haragját, mert egyike volt annak a maroknyi republikánus képviselőnek,

aki Ron DeSantis floridai kormányzót támogatta a párt elnökjelölti előválasztásán.

Annak ellenére, hogy Good nem kritizálta és azonnal beállt a volt elnök mögé, miután DeSantis januárban véget vetett a kampányának, Trump azt írta közösségi platformján, hogy késő, mert "a károkozás bekövetkezett." Trump a múlt hónapban biztosította támogatásáról John McGuire egykori tengerészgyalogost.

Bob Gooddal ellentétben John McGuire nem fog cserbenhagyni

- mondta Trump az AP szerint, majd kiemelte, hogy McGuire erős határvédelemet akar, és meg fogja védeni a fegyvertartáshoz való jogot. Good a maga részéről azzal védekezett, hogy Trumpot tartja élete legjobb elnökének, és csak azért támogatta DeSantist, mert Trumpot az alkotmány csak egy újabb ciklusra korlátozza.

McGuire-t támogatja a georgiai Marjorie Taylor Greene képviselő is, aki egyébként is Good hangos kritikusa, miután tavaly kidobták a radikális képviselőcsoportból. Képben van még Kevin McCarthy, a képviselőház korábbi elnöke is, hiszen ő szintén célkeresztbe vette Goodot, mert a virginiai egyike volt annak a nyolc republikánusnak, akik tavaly ősszel a demokratákkal együtt megszavazta McCarthy leváltását a vezetői pozíciójából.

Good mellett azonban több Trumphoz hű republikánus is kiállt az exelnökkel dacolva: Matt Gaetz és Byron Donalds floridai képviselők, valamint Chip Roy texasi és Andy Biggs arizonai képviselő pénteken csatlakoztak is Goodhoz egy kampányeseményen.

Címlapkép: Donald Trump volt amerikai elnök és republikánus elnökjelölt beszédet mond a Libertárius Párt országos konvencióján 2024. május 25-én Washingtonban. Címlapkép forrása: Getty Images